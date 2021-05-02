هل تم وقف “بيع الدولار”؟.. الطويل يكشف الحقيقة لـ”218”

نفى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، بشأن توقف العمل بمنظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للفرد في المصارف التجارية.

وأضاف الطويل، في تصريح خاص لقناة “218”، أن المنظومة تعمل كعادتها في المصارف التجارية وما زالت تستقبل وتمرر المعلومات.

وكان مصرف ليبيا المركزي شرع في بيع النقد الأجنبي عبر المصارف للمواطنين والتجار منذ يناير الماضي بسعر الصرف المحدد للدولار بقيمة 4.48 دينار، ومنح على إثرها اعتمادات لأصحاب شركات عامة وخاصة لتغطية الخدمات والسلع للسوق المحلية.

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