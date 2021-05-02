رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية يجتمع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة عدة مواضيع

اجتمع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي الديب يوم أمس السبت 1 مايو 2021م مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعضوي المجلس الأعلى للدولة.

نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي تهم عمل جهاز حرس المنشآت النفطية من بينها مشكلة توقف العلاوة الحقلية الخاصة بمنتسبي الجهاز وكيفية إرجاع صرفها في أقرب وقت، وكذلك الوضع الوظيفي والمالي لعدد من منتسبي الجهاز، وأيضاً مناقشة تأمين الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية.

وقد الاتفاق على حلحلة هذه المشاكل وتسهيل عمل الجهاز واعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية من أجل معالجتها.

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