كوبيش لـ”صنع الله”: يجب أن تستمر عمليات إنتاج النفط وتهيئة الظروف الملائمة للقطاع

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش وذلك لمناقشة تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع.

وتناول اللقاء، بحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، موضحًا أن صنع الله أطلع كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

ووفق البيان، أكد كوبيش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج، مشددا على أن البعثة لن تألوا جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في ليبيا.

ووجه صنع الله الشكر والتقدير لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على هذه الزيارة، مشيداً بالبيان الصادر عن البعثة في الثاني والعشرون من أبريل الماضي والمتعلق بالتأكيد على الدور الفني و غير السياسي للمؤسسة الوطنية للنفط من قبل الأمم المتحدة.

وسبق وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط مؤخرًا في مرسى الحريقة، مُعتبرة أن ذلك يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.