خاص: المركزي يؤكد استمرار بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية..ويفصح عن انتهاء مشكلة السيولة

أكد مصدر مسؤول مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية استمرار بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية لتغطية الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية ، مضيفاً أنه لا صحة للشائعات التي تطلقها بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار سعر الصرف لأغراض المضاربة .

كما أفادنا المصرف المركزي بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة النقدية ويدعو المصارف التجارية التي لديها نقص في السيولة التواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام احتياجاتها لسد هذا النقص .

وأكد مصرف ليبيا المركزي مجدداً بأن مشكلة السيولة قد انتهت وجاري العمل على استكمال تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لضمان انتظام كافة فروع المصارف فتح أبوابها وتوفير السيولة بكافة المناطق والمدن .

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