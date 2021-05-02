المؤسسة الوطنية للنفط تُسير قافلة طبيّة لمدينة ترهونة

قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاحد الموافق 2 مايو 2021 بتسيير قافلة من المعدات الطبية لصالح مستشفى ترهونة التعليمي، وضمت المعدات أجهزة الاشعة والتنفس، والعناية الفائقة والشاشات، كذلك أجهزة الموجات فوق الصوتية والأسرّة الطبيّة للعناية الفائقة، بالإضافة إلى معدات المعامل وأجهزة الكشف المختلفة وحضّانات الاطفال ومختبرات الدم.

والأثاث المكتبي المُصاحب وعدد من الاحتياجات التي تم حصرها مسبقاً؛ وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري للمدينة “محمد الكشر” ومدير عام مستشفى ترهونة “عبد السلام الشريدي”؛ حيث باشرت الشركة الموردة بعد وصول القافلة في أعمال التركيب بشكل فوري نظراً للحاجة الماسة لذلك، وتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن.

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