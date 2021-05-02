اقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة تخصص اجتماعها اليوم بمدينة بنغازي لتوحيد الدورة المستندية بالإدارات والمكاتب

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 02 مايو 2021 (وال) – عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، اجتماعا ضم مدراء إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة .

وخصص الاجتماع الذي حضره مدير المكتب القانوني بالوزارة لتوحيد اللوائح والضوابط المتبعة في إتمام الإجراءات والدورة المستندية بالإدارات والمكاتب.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة والبدء في توحيدها وفق القوانين والتشريعات النافذة. (وال- بنغازي)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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