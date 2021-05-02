وزارة الاقتصاد والتجارة تخصص اجتماعها اليوم بمدينة بنغازي لتوحيد الدورة المستندية بالإدارات والمكاتب

بنغازي 02 مايو 2021 (وال) – عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة بنغازي، اجتماعا ضم مدراء إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة .

وخصص الاجتماع الذي حضره مدير المكتب القانوني بالوزارة لتوحيد اللوائح والضوابط المتبعة في إتمام الإجراءات والدورة المستندية بالإدارات والمكاتب.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة القرارات واللوائح المنظمة لعمل إدارة الشركات ومكتب السجل التجاري العام بالوزارة والبدء في توحيدها وفق القوانين والتشريعات النافذة. (وال- بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال