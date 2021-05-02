صنع الله والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يبحثان أوضاع قطاع النفط

طرابلس 02 مايو 2021 (وال)ــ استقبل مصطفي صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والوفد المرافق له بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وذكر موقع المؤسسة عبر شبكة التواصل الاجتماعي أنه تم في اللقاء مناقشة الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، حيث قام صنع الله بإطلاع السيد كوبيتش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

من جانبه، أكد السيد يان كوبيتش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الإنتاج ولن تألوا البعثة جهدا في سبيل دعم المؤسسة الوطنية للنفط ودعم الاستقرار في دولة ليبيا. (وال- طرابلس)

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