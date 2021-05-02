صالح يستلم الميزانية المعدلة من قبل الحكومة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وهم وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي .

صالح بحث خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

وتسلم رئيس مجلس النواب من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدلة من قبل الحكومة، وفقاً لملاحظات مجلس النواب .

وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا في العشرين من أبريل الماضي بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان، أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.