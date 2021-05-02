بعد إتمام عمليات الصيانة .. جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يسلّم عدداً من الأقسام لمركز مصراته الطبي

في إطار مايقوم به جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خلال سعيه لتطوير المرافق الصحية، تم يوم الخميس الماضي 29 أبريل 2021 محضر التوقيع بين إدارة الجهاز وإدارة مستشفى مصراته الطبي لاستلام مباني أقسام أمراض النساء والولادة والأقسام الإيوائية التابعة لها.

كما أوضح مدير عام الجهاز “ميلاد شقلوف” أنّه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم باقي الأقسام التابعة للمستشفى، كما أكدّ أنّ عمليات تنفيذ مباني ومرافق المراكز الإيوائية قد تمت فيها مراعاة المواصفات المطلوبة التي توصي بتقليل العدوى وتوفير البيئة المناسبة للأطباء والمرضى.

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