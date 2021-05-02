وصول فريق هندسي هندي إلى محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت

سرت 02 مايو 2021 (وال )- وصل عدد من المهندسين والفنيين بإحدى الشركات الهندية المتعاقدة مع شركة الإنشاءات الكهربائية برعاية الشركة العامة للكهرباء لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت.

وقال مصدر بمحطة الخليج البخارية بسرت لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن الفريق الهندسي من الشركة الهندية سيباشر العمل في تجهيز الوحدة الثانية بمحطة الخليج البخارية بسرت المتوقفة مند عام 2014 وذلك ضمن أربعة وحدات بالمحطة الأولى تم تشغيلها عام 2013 بإنتاجية ( 250) ميغاوات.

ويعد مشروع تنفيذ محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت من أكبر المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة بليبيا. (وال- سرت)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال