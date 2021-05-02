وزير العمل والتأهيل يلتقي مجلس بلدية سرت والأجهزة الإدارية العاملة بها

سرت 02 مايو 2021 ( وال )- التقى وزير العمل والتأهيل “على العابد ” اليوم الأحد برئيس المجلس التسييري لبلدية سرت “سالم عامر ” ومديري الهيئات والأجهزة الإدارية والخدمية العاملة بمدينة سرت .

وأكد وزير العمل والتأهيل خلال هذه الاجتماع أن مدينة سرت تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمجلس الوزراء باعتبارها المدينة التي وحدت الليبيين لأول مرة في اجتماع مجلس النواب الذي منح الثقة بالإجماع لحكومة الوحدة الوطنية.

وطالب الوزير بالإسراع بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته وتوفير كافة الخدمات لأهالي سرت التي يعانون منها حاليا.

وبحث الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بتأهيل وتدريب الشباب الخريجين والباحثين عن العمل الذين عددهم يفوق ستة ألاف وخمسمائة باحث وباحثة ببلدية سرت وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وكيفية إدماجهم فيه، وكذلك ملف تنظيم وحصر العمالة الوافدة حيت تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة لحصر العمالة بسرت بالتنسيق مع مكتب العمل بسرت والجهات المختصة مديرية الأمن ومصلحة الجوازات.

كما تناول الاجتماع بحث المشاكل التي تواجه مدينة سرت وخاصة ملف الخدمات منها توقف محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت ومشروع استكمال ميناء سرت التجاري ونقص الوقود وغيرها إضافة إلى المعوقات التي تواجه المجلس التسييري لبلدية سرت ومتطلباته وكذلك ملف المشاريع المتوقفة بسرت. (وال- سرت)

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