رئيس حكومة الوحدة الوطنية يزور محطة كهرباء غرب طرابلس

طرابلس 02 مايو 2021( وال)- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة أمس السبت، بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة السادة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السيد وئام العبدلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد عادل جمعة، حيث شارك السيد الرئيس، مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

واطلِع السيد الرئيس، من قبل مهندسي المشروع، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة. (وال- طرابلس) س خ / ر ت

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