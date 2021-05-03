وزارة العمل والتأهيل تحتفل باليوم العالمي للعمال

رأس لانوف 03 مايو 2021 (وال)- احتضن مسرح شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز السبت، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وحضر هذه الاحتفالية وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ووزير النفط والغاز محمد عون، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسه، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير، وعضو مجلس النواب عامر عمران، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز وعدد من رؤساء الشركات النفطية الأخرى، وعميد بلدية رأس لانوف وعدد من مديري مكاتب العمل الواقعين في نطاق المنطقة والعاملين بالشركات النفطية والشركات العامة في منطقة خليج السدرة والأعيان والحكماء.

حيث ألقى وزير النفط والغاز بالحكومة كلمة بالمناسبة، كما بارك كلا من وزير الصناعة والمعادن، ووزير البيئة وعضو مجلس النواب للعمال بمناسبة عيدهم، واثنوا على جهود هذه الفئة المهمة.

كما قام أحد العمال بإلقاء كلمة تعبر عن واقع العمال في البلاد وعن التحديات التي تواجههم وفي ختام الكلمات ألقى معالي وزير العمل والتأهيل كلمته بالخصوص حيث تقدم بالتهاني إلى كافة السادة العاملين في ليبيا من موظفين وعمال تقديرا لجهودهم المبذولة، ودورهم الكبير في الدفع بعجلة البناء، والمساهمة في تحقيق الاستقرار كل في مجاله.

كما دعا الوزير بهذه المناسبة كل النقابات والروابط والاتحادات العمالية في كافة ربوع الوطن، إلى لملمة الشتات وتوحيد هذه الأجسام في جسم نقابي واحد تماشيا مع توحيد المؤسسات الليبية التي بدءت به حكومة الوحدة الوطنية، حتى يقوم هذا الجسم بدوره المنوط به

واختتم الحفل بتكريم بعض الجهات والرعيل الأول الذين كان لهم الفضل في عدد من المجالات، من ضمنها تنظيم وتطوير قوانين العمل. (وال- رأس لانوف) س خ/ ر ت

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