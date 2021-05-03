الحويج يبحث تفعيل دور الغرف التجارية في الخارطة الإستثمارية بالوزارة

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعاً يوم الأحد الثاني من مايو الجاري بمدينة بنغازي مع الغرف التجارية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وبحضور الخبير الإقتصادي عطية الفيتوري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات لمناقشة سُبل تفعيل دور الغرف التجارية في الخارطة الإستثمارية بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء عملها وكيفية معالجتها ورفع مستوى أداء الغرف ودعمها.

وأشار الحويج إلى أن خطة عمل الوزارة في السيطرة على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من خلال تنظيم العملية الإستيرادية يتطلب مشاركة فعلية من الغرف التجارية بالمناطق.

ونوه بأن حكومة الوحدة الوطنية والوزارة على وجه الخصوص تعمل على تفعيل المشاريع الإستثمارية المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي و الأجنبي مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم عمل الغرف التجارية و تفعيل الائتمان والإقراض وتسهيل الإجراءات المصرفية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

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