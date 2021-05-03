ما هو مقدار نصاب زكاة المال في ليبيا 2021 .. تعرف على كيفية حساب الزكاة

أعلن صندوق الزكاة الليبي عن نصاب زكاة المال في ليبيا 2021، حيث كشف عن نصاب جديد لزكاة المال لمن تجمع عنده على مدار عام وجب عليه اخراج زكاة ماله.

وبحسب صندوق الزكاة فإن النصاب الجديد لعام 1442 هجري 2021 ميلادي بلغ 23.686 ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وستة وثمانون دينار ليبي.

وقال المكتب الإعلامي بديوان صندوق الزكاة الليبي أن نصاب زكاة المال 23.686 دينار ليبي، وكذا نصاب الذهب 23.686 دينار ليبي حسب منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وبحسب الصندق فإن نصاب زكاة المال هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة شرط أن يحُول عليه حَوْل (أي مرور سنة قمرية).

كيفية حساب زكاة المال في ليبيا

من يمتلك مبلغ يبدأ من 23686 ألف دينار فما فوق وحال عليه الحول ( أي مضى عليه سنة كاملة ) تخرج عنه زكاة المال كالأتي : 23686 × 0.025=592.150 دينار، وعلى هذا القياس اذا كانت الاموال اكثر يتم تغيير المبلغ وضربه في 0.025 لحساب زكاة الأموال .

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