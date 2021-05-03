عقيلة صالح يتسلم الميزانية المُعدلة ويناقش مشكلة الكهرباء مع وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية

اجتمع رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” اليوم الأحد بمكتبه في مدينة القبة، مع وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منهم وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” ووزير التخطيط “فاخر بوفرنة” وزير الداخلية ” خالد مازن ” ووكيل وزارة الداخلية ” فرج قعيم ” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” .

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، وكذلك تطرق إلى مشكلة الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وسُبل التغلب على مشاكل قطاع الكهرباء.

كما تم خلال الاجتماع أيضا استلام رئيس مجلس النواب من الوفد الوزاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المُعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقاً لملاحظات مجلس النواب .

وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل مشروع قانون الميزانية العامة وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

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