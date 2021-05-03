شركة الواحة: استمرار ضخ الغاز لمحطة السرير الغازية

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن مواصلتها لعملية تزويد وإمداد محطة السرير الغازية بالغاز، وذلك في إطار حرصا من لجنة الإدارة على ضرورة استمرار تزويد منشآت الدولة الحيوية المنتجة للطاقة الكهربائية.

وأكدت الشركة في بيانها أن عملية ضخ الغاز تتم بشكل متواصل ومستقر من المرحلة الأولي بحقل الفارغ إلى محطة السرير وشركة الزويتينة حسب احتياجاتهم اليومية مع استمرار جهود الفرق الفنية في إعادة المرحلة الثانية للإنتاج.

وكانت قد أعلنت الشركة، أمس، أن فرق الصيانة قامت بعملية استقبال فرشة التنظيف بمحطة الظهرة عند نقطة التقاء 32 و30 بوصه قادمة من حقل السماح على مسافة مائة وخمسة وثمانون كيلومتر، وذلك لغرض التنظيف وإزاحة المياه الراكدة وتحديد نقاط الضعف ليتم صيانتها، وأضافت الشركة في ذات البيان، أن عملية الصيانة تعمل على حماية خطوط النقل من التآكل الداخلي ومنع أي تسريبات محتملة تأتي هذه العملية تمهيداً للبدء في استخدام تقنية حديثة لأجراء مسح لكافة خطوط شركة الواحة للنفط الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية