صنع لله يناقش تداعيات نقص الميزانيات على قطاع النفط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا تأثير نقص الميزانيات وأوضاع العاملين بالقطاع النفطي.

حيثُ بحث الطرفان الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط، إذ أطلع صنع لله، كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.

من جانبه أكد كوبيش على ضرورة استمرار عمليات إنتاج النفط وتهيئة كافة الظروف الملائمة للقطاع لضمان استمرار الانتاج ودعم المؤسسة الوطنية للنفط.

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