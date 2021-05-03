خاص: رئيس قسم التدريب الداخلي بمؤسسة النفط يفصح عن حدوث عدة تسربات بالحقول لم يُعلن عنها …ويكشف عن تقصير في عمل الشركات وابتزاز في أروقتها

تحدّث رئيس قسم التدريب الداخلي والمسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي “أسامة ماضي” في تصريحٍ خاص لصدى حين سؤاله عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالتسرب الحاصل في خزانات المحطة البخارية بمدينة درنة

حيث قال:”الجهات المختصة لم تولي أي اهتمام لموضوع تسرب خزانات محطة الكهرباء البخارية بمدينة درنة، لايوجد أي تحركات فاعلة حتى الآن، والقطاع بشكل عام يعاني من مشكلة لايتم معالجة هذه الحوادث المتوقعة أصلاً إلا بعد وقوعها دون السعي مُسبقاً لتجنبها، نتيجة عدم تفعيل إدارات منع الخسائر التابعة للشركات العاملة في القطاع النفطي، وذلك بسبب القصور الحاصل من الجهات العُليا المسؤولة سواءًا المؤسسة الوطنية للنفط أو الوزارة التي اسُتحدثت مؤخراً

أمّا زيارات المسؤولين لمواقع الضرر ليست إلاّ للإعلام ولإسكات الأصوات المنادية بإحداث التغيير، وهذه الزيارات تعطي انطباعاً واهماً في السعي للإصلاح، وهي لاينتُج عنها إي إجراءات على أرض الواقع.

وأضاف أخيراً : هناك أيضاً العديد من التسربات التي تحصل في الحقول ولكن يتم التكتم عليها إعلامياً بعديد الطرق أبرزها إحداث الضغوطات وابتزاز الموظفين، وأنا أُناشد من هذا المنبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “امحمد عون” بالتدخل لحلحلة هذه المشاكل وإنشاء لجان مختصة تتجه لعين المكان.

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