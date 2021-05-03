سفير إيطاليا لدى ليبيا: هناك ضغط كبير على السفارة لأنها الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الإثنين الثالث من مايو مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو.

نوقش خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين وزارة النفط والغاز والشركات الإيطالية وموضوع الطريق الساحلي الرابط من مساعد إلى رأس إجدير.

كما أفاد السفير الإيطالي بأنهم فعلياً أتخذوا خطوات عملية للبدء في إنجاز هذا الطريق وأن هناك ضغط كبير على السفارة لأنها الوحيدة في ليبيا التي تمنح تأشيرات شنغن.

وتناول الاجتماع أيضاً موضوعات تهم الإتحاد الأوروبي، خاصة موضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الإتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين دول البحر الأبيض المتوسط بخصوص المياه الاقتصادية،وموضوع منح السفارة الإيطالية تأشيرات شنغن.

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