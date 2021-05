أسعار النفط تنخفض بسبب موجة كورونا في الهند

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، إذ قوضت موجة ثانية من فيروس كورونا بالهند تعافي الطلب على الوقود، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين بالنصف الثاني 2021، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وعند الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 48 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7%.

يأتي ذلك في حين، يقترب إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الهند من 20 مليونا، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود في الهند للحد من تفشي كورونا.

ونقلت “رويترز” عن محللين من آي.إن.جي قولهم في مذكرة: “نظرا لأنه لا يزال يبدو أنه رغم ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو”.

وحثت جهة صناعية هندية رئيسية، أمس الأحد، السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي، في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات بكورونا.

لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام الجاري، مما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار برنت للشهر الخامس على التوالي.

وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 49 مشاركا، أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار، ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.

وعلى صعيد الإمدادات، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 100 ألف برميل عن مارس، مع زيادة الإنتاج من إيران ومنتجين آخرين. وارتفع إنتاج أوبك في كل شهر منذ يونيو 2020 باستثناء فبراير.

وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع عقوبات تفرضها واشنطن على طهران، مما سيسمح لإيران بزيادة صادرات النفط.

