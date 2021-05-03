المركزي يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي (الإثنين 3 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين 3 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.49 دينار ليبي.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.39 دينار ليبي والجنيه الاسترليني 6.20 دينار ليبي والليرة التركية 0.53 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، والتي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية، فبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.19 دينار ليبي والدرهم الإماراتي 1.22 دينار ليبي والدينار التونسي 1.63 دينار ليبي.

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4913 د‫.‬ل 4.5025 د‫.‬ل 4.4801 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3995 د‫.‬ل 5.413 د‫.‬ل 5.386 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.2025 د‫.‬ل 6.218 د‫.‬ل 6.187 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.6497 د‫.‬ل 3.6588 د‫.‬ل 3.6406 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4642 د‫.‬ل 3.4728 د‫.‬ل 3.4555 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9166 د‫.‬ل 4.9289 د‫.‬ل 4.9043 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5302 د‫.‬ل 0.5315 د‫.‬ل 0.5289 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5396 د‫.‬ل 0.541 د‫.‬ل 0.5383 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.726 د‫.‬ل 0.7279 د‫.‬ل 0.7242 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.1 د‫.‬ل 4.11 د‫.‬ل 4.09 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1976 د‫.‬ل 1.2006 د‫.‬ل 1.1946 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2228 د‫.‬ل 1.2258 د‫.‬ل 1.2197 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6324 د‫.‬ل 1.6365 د‫.‬ل 1.6283 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.337 د‫.‬ل 0.338 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5024 د‫.‬ل 0.5036 د‫.‬ل 0.5011 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.26 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.596 د‫.‬ل 0.596 د‫.‬ل 0.596 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5393 د‫.‬ل 0.5406 د‫.‬ل 0.5379 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6936 د‫.‬ل 0.6953 د‫.‬ل 0.6919 د‫.‬ل

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