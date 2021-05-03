الكبير يجتمع مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ” الصديق الكبير ” اليوم الاثنين 2021/05/03 اجتماعاً، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا “كايت إنجليش” والوفد المرافق لها.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة جائحة كورونا.

ومن جهتها أبدت القائمة بالأعمال استعداد بلادها إلى تعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا وفي مجال بناء القدرات.

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