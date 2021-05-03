حكومة الوحدة الوطنية تصدر قرارا بشأن المرتبات

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراراً خاصاً بشأن مرتبات الوظائف العليا، والذي يقضي بإلغــاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني السابق رقم 24 لسنة 2019.

وينص القرار وفقا لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية، الصادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على إلغـــاء قرار بتخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ووكلاء الوزراء بنسبة 40‎‎%.

كما تضمن قرار حكومة الوفاق، والذي اصبح لاغياً، على تخفيض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء بنسبة 30‎%‎ .

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