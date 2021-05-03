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سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 3 مايو 2021 بالسوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 03 مايو 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 3-5-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.12 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.135 دينار
دولار حواله دبي =5.13 دينار
دولار بشيك الوحدة = 5.90 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.95 دينار

اليورو = 6.05 دينار
الجنية الإسترليني 6.95 دينار
الليرة التركية 0.64 دينار
الدينار التونسي 1.88 دينار
الجنية المصري 0.33 دينار
الدينار الاردني 7.15 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب208 دينار

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