محمد الحويج يعتمد محاضر توحيد الجهات التابعة للوزارة

عقدت اليوم الإثنين الثالث من مايو الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة بنغازي مراسم اعتماد محاضر توحيد الجهات التابعة للوزارة متمثلة في الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة الإشراف على التأمين ومركز تنمية الصادرات.

حيث حضر هذه المراسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وشركة الإسمنت الليبية المساهمة.

كما شدد الحويج على ضرورة البدء في تنفيذ الخارطة الإستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر المحلي والأجنبي بالتنسيق مع البلديات في المناطق ودعم المشروعات والتنمية المكانية منوهاً على ضرورة تفعيل المصانع والمشروعات الإستثمارية المتوقفة وطرحها للإستثمار.

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