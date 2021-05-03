من جديد وبعد صعوده.. سعر الدولار الامريكي يعود للتراجع اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم بعد أن كان قد عاود الصعود، إذ خيمت حالة من الحذر على المستثمرين في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وبيانات اقتصادية أمريكية هامة لاستقاء مؤشرات على توقعات التضخم العالمي وردود أفعال صانعي السياسات.

وتراجع إلى مقابل اليورو وبلغ قمة ثلاثة أسابيع مقابل الين عند 109.66.

وبحسب (رويترز) تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية إلى 91.097 في منتصف اليوم، نزولا من 91.390 في جلسة سابقة في آسيا.

وكان ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي طفيفا اليوم، وهو ما لم يكف لتعويض خسائرهما في يوم الجمعة.

وصعد الدولار الأسترالي ‭‭0.3‬‬ بالمئة إلى دولار ليكون قرب متوسط تحركاته في 20 يوما، في حين زاد الدولار النيوزيلندي بالمئة إلى دولار، ليكون أيضا أعلى قليلا من متوسط تحركاته في 20 يوما. وكان الجنيه الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار إذ ارتفع ‭‭0.4‬‬ بالمئة خلال اليوم إلى دولار.

وفي أسواق العملات المشفرة، كسرت إثريوم حاجز الثلاثة آلاف دولار لتسجل ذروة جديدة عند دولار.

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