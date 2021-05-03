سعر الذهب يقفز أكثر من 1% مع هبوط الدولار

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين أكثر من 1 %، ومعها المعادن النفيسة الأخرى، مدعومة بتراجع في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 1794.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروته منذ 23 أبريل نيسان عند 1794.96 دولار. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5 بالمئة أيضا إلى 1794.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وقفز البلاديوم، المستخدم في صناعة السيارات، 1.6 بالمئة إلى 2981.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة، بفعل بواعث قلق من نقص في المعرض.

وصعدت الفضة 3.56 بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية، بعد بلوغها 26.95 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أول مارس آذار. وتقدم البلاتين 3.13 بالمئة مسجلا 1235.97 دولار للأوقية.

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