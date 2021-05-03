وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يجتمع مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لمناقشة جملة من المواضيع

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل ” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”.

تناول الاجتماع مناقشة وكيفية معالجة ملف الهجرة غير الشرعية وما يشوبه من تهديدات إرهابية لإيطاليا وللاتحاد الأوربي، وكذلك أهمية الطاقات المتجددة وعن دعم إيطالي بالخبرة والإمكانيات لمكافحة جائحة كورونا.

ونوقش أيضاً أوجه التعاون والشراكة بين ليبيا وإيطاليا والملفات العالقة من بينها: عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة؛ بالإضافة إلى كيفية تذليل الصعوبات وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة التي أُبرمت عام (2008) .

كما اتفق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مع السفير الإيطالي على إعادة تفعيل مهام اللجنة الاقتصادية المشتركة الليبية والايطالية ومراجعة الاستثمارات الليبية في إيطاليا وتنشيط التبادل التجاري.

ومن جهته أكد على أهمية دور إيطاليا والاتحاد الأوروبي في دعم حكومة الوحدة الوطنية للوصول بنجاح إلى انتخابات ديسمبر 2021م، وأيضا التأكيد على دعم سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ، لأن عدم الاستقرار في ليبيا سيشكل خطرا إقليميا ودوليا، وكذلك العمل مع ايطاليا والاتحاد الاوروبي لتحسين الوضع الأمني بما يمهد لعودة الشركات الايطالية( كانت حوالي 150-200 شركة، الآن ربما هناك حوالي 10-15 شركة) وهو خسارة للبلدين.

كما ذكر وزير الدولة انه من المهم أن يطلق الاتحاد الأوروبي والدول الغنية مشروعا للاستثمار في بلدان الهجرة الافريقية ودعمها لتخفيف الفقر والتوجه للهجرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية