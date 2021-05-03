فرانس برس : قوات البحرية الليبية تعيد اكثر من 600 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة ، أعادت القوات البحرية الليبية أكثر من 600 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا .

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس ” عن بيان صادر عن البحرية الليبية أن العائدين يتكونون من ثلاث مجموعات اعترضها خفر السواحل وعادت مجموعتان يوم الجمعة وواحدة يوم السبت.

وقال البيان إن معظمهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم نقلهم إلى قاعدة بحرية في العاصمة طرابلس قبل تسليمهم إلى فرقة مكافحة الهجرة التي تديرها وزارة الداخلية” .

وبحسب البحرية تم إنقاذ أو اعتراض 466 شخصًا وإعادتهم يوم الجمعة و مجموعة تانية 334 مهاجراً كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية .

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