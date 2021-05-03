اقتصاد

فرانس برس : قوات البحرية الليبية تعيد اكثر من 600 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت المنظمة الدولية للهجرة ، أعادت القوات البحرية الليبية أكثر من 600 مهاجر حاولوا الوصول إلى أوروبا .

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس ” عن بيان صادر عن البحرية الليبية أن العائدين يتكونون من ثلاث مجموعات اعترضها خفر السواحل وعادت مجموعتان يوم الجمعة وواحدة يوم السبت.

وقال البيان إن معظمهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم نقلهم إلى قاعدة بحرية في العاصمة طرابلس قبل تسليمهم إلى فرقة مكافحة الهجرة التي تديرها وزارة الداخلية” .

وبحسب البحرية تم إنقاذ أو اعتراض 466 شخصًا وإعادتهم يوم الجمعة و مجموعة تانية 334 مهاجراً كانوا على متن أربعة قوارب مطاطية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • بعد الاهلنةً والتحرش والاعتداء على الليبيين المسافرين وذاك بسبب عدم وجود طيران مدتي ليبي يفتح على الدول الأوروبية والأمريكية والاسيوية والإفريقية
    ويعض الدول العربية تحاول استغلال هذا الظرف الراهن لأسباب دينية واقتصادية وعنصرية
    فلهذا ادارة المجتمع المدني الليبي وشءون المهاجرين الليبيين
    تطالب الأدارات الليبية بالإسراع في فتح مجال الخطوط الجوية الليبية للخارج بشكل منظم سواء لدول اوروبا او الصين او الولايات المتحدة.
    لافشال اي محاولات لاستغلال النفط الليبي لطيران دول اخرى
    وان يكون جزء كبير من النفط الليبي يخدم الموسسات الليبية مثل موسسة الطيران المدني الليبي وتغطية كافة الرحلات الدولية الليبية . دون اي تدخلات من دول اخرى . مثل تونس والمغرب والجزاءر – انتهى

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