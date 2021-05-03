المنفي يلتقي وزيرا الخارجية والدفاع التركيين

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين وزير الخارجية التركي ⁧‫مولود أوغلو‬⁩، ووزير الدفاع ⁧‫خلوصي أكار‬⁩، والوفد المرافق لهما.

وناقش لمنفي مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، كما استعرض الجانبان تحديات المرحلة الانتقالية وسُبل تذليلها.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان للجيش التركي، يشار غولر، وصلا اليوم الإثنين، إلى العاصمة طرابلس.

وكان في استقبالهما الفريق رئيس الأركان أول ركن، محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وكانت قد نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية عن وزارة الدفاع التركية، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر توجها، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة أن الوزارة لم تذكر أي تفاصيل أخرى حول الزيارة أو مدتها.