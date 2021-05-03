100 مليون دينار لحل أزمة مرتبات موظفي الشركات المتعثرة

بعد مرور سنوات على أزمة مرتبات العاملين في الشركات المتعثرة، وفشل حكومة الوفاق في حلها، يبدو أن حكومة الوحدة تبنت حل الأزمة بعد صدور قرار وقّع عليه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقضي بصرف 100 مليون دينار لحل الأزمة، ستصرف من الباب الخامس المخصص للطوارئ.

وعلمت “218” عن طريق مصادرها، معلومات تفيد بأن ديون المرتبات على الدولة بلغت 400 مليون دينار تخص 17 ألف فرد.

وبحسب تحليل خبراء الاقتصاد، فإن القيمة المخصصة من الحكومة ستعالج 25% فقط من قيمة المرتبات المتأخرة.

واستقبل عدد من المتضررين نبأ تخصيص الأموال لحل الأزمة بفرحة، مطالبين باتخاذ خطوات أسرع وصرف باقي الديون لكامل الموظفين.

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