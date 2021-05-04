اجتماع إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة الصناعة والمعادن لمناقشة البرامج والمشروعات للعام 2021‪

عقد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة الصناعة والمعادن محمد المثناني يوم الأحد الماضي إجتماعاً مع كل من المراقب المالي بديوان الوزارة إبراهيم الوحيشي، ورئيس قسم التخطيط أبوبكر الحمروني، وبحضور عدد من المدراء.

نوقش خلال الاجتماع إعداد الترتيبات المالية للعام المالي 2021 مصحوبين بالبرامج والمشروعات التنموية الجديدة والجارية والمنتهية والتي عليها التزام.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة تقرير المتابعة لتنفيذ البرامج والمشروعات للعام المالي 2020 م، والإتفاق على إعداد الترتيبات المالية المناسبة للعام الجاري 2021.

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