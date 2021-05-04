وزارة النفط تبحث أوجه التعاون مع الجانب الإيطالي

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بتشينو، مجالات التعاون بين وزارة النفط والغاز والشركات الإيطالية.

كما بحث الطرفان، خلال اجتماع مُوسّع، موضوع الطريق الساحلي الرابط من مساعد إلى رأس جدير، إذ أكد الجانب الإيطالي أنه بدأ، فعليًا، في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وتضمن اللقاء مباحثات حول موضوع الحدود البحرية بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وموقف الاتحاد الأوروبي من بعض الخلافات بين دول البحر المتوسط، بخصوص المياه الاقتصادية.

إلى جانب ذلك، تناول الاجتماع موضوع منح السفارة الإيطالية تأشيرات “شنغن” إلى الطرف الليبي.

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