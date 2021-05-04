ميناء بنغازي يستقبل 1,127 حاوية بضائع وسلع مختلفة

يشهد ميناء بنغازي البحري، هذه الأيام، حركةً ملاحيةً نشطةً، برسوّ السفن التجارية على أرصفته، تزامنًا مع حلول عيد الفطر.

ووصلت إلى الميناء، سفينة نقل الحاويات “ايجي كراون” التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار”، وعلى متنها 474 حاوية بضائع متنوعة.

وشهد الميناء دخول لسفينة “إس فري” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 348 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إلى جانب وصول السفينة “ماكس ستابيلتي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشواطئ الذهبية”، وعلى متنها 305 حاويات بضائع مختلفة.

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