أسعار النفط تنخفض متخليةً عن مكاسبها السابقة

هبطت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء، متخليةً عن مكاسب كانت قد حققتها، في وقت سابق.

وبحلول الساعة التاسعة والنصف بتوقيت ليبيا؛ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، سبعة سنتات بما يعادل 0,1 % إلى 67,49 دولارًا للبرميل، وذلك بعد زيادة 1,2 % أمس الاثنين، إلى جانب ذلك هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0,1 % إلى 64,43 دولارًا للبرميل بعدما ربحت 1,4 %.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن أسعار النفط ستعاود الصعود باحتمالية زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعدّ العديد من الدول لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، بينما يعتزم الاتحاد الأوروبي قبول المزيد من الزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم.

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