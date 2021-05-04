تونس تُفاوض صندوق النقد للحصول على قرض لتمويل ميزانيتها

بدأ وفد حكومي تونسي، يترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي؛ مفاوضاتٍ مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف هذه المفاوضات، التي بدأت أمس وتستمر حتى الثامن من مايو؛ إلى إقناع الصندوق بالحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة، مقابل الانطلاق في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ للنهوض باقتصاد البلاد.

جديرٌ بالذكر أن الحكومة التونسية تلقت مراسلةً من مديرة صندوق النقد الدولي، تضمنت تأكيد الصندوق على أن تونس ستبقى شريكًا موثوقًا به، وذلك قبيل بدء وفد حكومي إجراء هذه المفاوضات.

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