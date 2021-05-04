خاص..المركزي لصدى الاقتصادية: المصارف جاهزة لاستقبال علاوة الزوجة والأبناء

عقد اليوم بمصرف ليبيا المركزي اجتماع ضم المسؤولين بالمركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف حيث ناقش الاجتماع منحة الزوجة والأبناء بالإضافة إلى أوضاع السيولة بالمصارف.

من جهته كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماع المركزي اليوم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف التجارية .

و قال: تم التطرق إلى موضوع توفير السيولة خاصةً فيما يتعلق في صرف منحة الزوجة والأبناء وكما نعلم سيتم إحالة المنحة إلى حسابات ارباب الأسر وستكون كافة المصارف في ربوع ليبيا في استقبال هذه المنحة وبالتالي يتطلب الأمر توفير السيولة .

وكشف أنه خلال اجتماع اليوم نوقشت كذلك أوضاع السيولة بالمصارف ، وتم توجيه المصارف بتوفير السيولة بكافة فروعها بالإشارة إلى أن السيولة متوفرة بخزائن مصرف ليبيا المركزي أو لدى الفروع الصغيرة خاصةً أو المصارف الخاصة لديها مخزون هائل من السيولة سيتم احالتها إلى المصارف المحتاجة.

وقال: نحن على استعداد لتلبية كافة طلبات السيولة من المصارف من إدارة إصدار أو من المصارف التي بها فائض سيولة ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لحل مشكلة السيولة .

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