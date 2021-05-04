اقتصاد

خاص؛ بالأرقام والتفاصيل.. المركزي يفصح عن قيمة السيولة الموزعة خلال الأسبوع الماضي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إحصائية السيولة الموزعة الأسبوع الماضي .

حيث قال أن فروع مصرف التجاري الوطني بمنطقة طرابلس وزعت ما يقارب 37 مليون ، وبنغازي 37 مليون ، وسبها 9 مليون، وجبل الأخضر 81 مليون ومصراتة 10 مليون، والزاوية 10 مليون ،والجبل الغربي 16 مليون بإجمالي تقريباً يفوق 200 مليون الأسبوع الماضي.

وقال أن مصرف الصحاري وزع ما يقارب 70 مليون ، والجمهورية تجاوزت توزيعاته الفترة الماضية في كافة المناطق ما يقارب 500 مليون بما فيها المنطقة الشرقية 210 مليون ، أما الوحدة وزع تقريباً 600 مليون ، ومصرف شمال أفريقيا قام بتوزيع تقريباً 90 مليون .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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