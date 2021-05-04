اقتصاد

خاص..المركزي لصدى: استلمنا قيمة علاوة الزوجة والأبناء ..وننتظر مراسلة الشؤون الاجتماعية بالإذن لإحالتها إلى الحسابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية لم تستلم بعد قيمة علاوة الزوجة والأبناء بل المركزي استلمها .

وتابع بالقول: ننتظر مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإذن لإدارة العمليات بإحالة المبالغ إلى حسابات المصارف ومن ثم تقوم الوزارة بإحالة الحوافظ للمصارف للبدء في إيداعها بحسابات الزبائن .

حيث عقد اليوم اجتماعاً بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف التجارية وذلك لمناقشة منحة الزوجة والأبناء بالإضافة إلى أوضاع السيولة بالمصارف التجارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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