خاص..المركزي لصدى: استلمنا قيمة علاوة الزوجة والأبناء ..وننتظر مراسلة الشؤون الاجتماعية بالإذن لإحالتها إلى الحسابات

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصارف التجارية لم تستلم بعد قيمة علاوة الزوجة والأبناء بل المركزي استلمها .

وتابع بالقول: ننتظر مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإذن لإدارة العمليات بإحالة المبالغ إلى حسابات المصارف ومن ثم تقوم الوزارة بإحالة الحوافظ للمصارف للبدء في إيداعها بحسابات الزبائن .

حيث عقد اليوم اجتماعاً بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف التجارية وذلك لمناقشة منحة الزوجة والأبناء بالإضافة إلى أوضاع السيولة بالمصارف التجارية .

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