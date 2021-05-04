اقتصاد

مصدر مطلع يكشف لـ 218 “أسباب” تأخر اعتماد ميزانية حكومة الوحدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مطلع على كواليس ما يدور حول ميزانية عام 2021 التي اعدتها الحكومة للبرلمان بعد تعديلها.

وتحصل المصدر لـ218 الذي يعمل في رئاسة الوزراء، على معلومات تُفيد بأن المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح مازالا يدفعان بقوة اتجاه حصول امراجع غيث على منصب وكيل أول لوزارة المالية.

وأوضح المصدر المطلع، أن هناك تلميحات بأن تمكين غيث بات شرطا لقبول الميزانية هذه المرة التي عدلتها الحكومة قبل أيام.

وشغل امراجع غيث، السنوات الماضية، منصب وزير المالية المكلف في الحكومة المؤقتة السابقة، فيما مازال يشغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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