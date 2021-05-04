مركزي البيضاء يحدّد مواعيد العمل خلال الأيام القادمة وإجازة العيد وتغير توقيت الدوام بعده

أعلن مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “أسامة الشكري” في رسالةٍ دورية إلى مدراء المصارف ومدراء إدارات المناطق بصدور تعليمات من محافظ المصرف “علي الحبري” تخصيص تعديل ساعات الدوام خلال هذه الفترة وتحديد عطلة العيد، كذلك تغيير ساعات العمل بعد ذلك.

وذلك بدايةً من يوم الغد الأربعاء على أن يبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءاً، أمّا عن عطلة عيد الفطر فتكون من أول أيام العيد وحتى يوم الخميس 20 مايو 2021، ليرجع العمل داخل المصارف يوم الأحد 23 مايو بالتوقيت الصيفي الجديد من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 ظُهراً.

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