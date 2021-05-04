خاص: الوحدة الوطنية تلغي قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بالتعاقد مع الشركة التركية لتنفيذ نظام التتبع

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 والذي ينص على التعاقد مع شركة تركية لتنفيذ نظام تتبع البضائع .
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
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