اقتصاد

خاص: الوحدة الوطنية تلغي قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بالتعاقد مع الشركة التركية لتنفيذ نظام التتبع

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم 396 لسنة 2020 والذي ينص على التعاقد مع شركة تركية لتنفيذ نظام تتبع البضائع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك