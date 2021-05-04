خاص..الجمهورية: قيمة السحوبات هذا الأسبوع تقارب 500 مليون .. وهذه مستجدات ملف السيولة

صرح نائب المدير التنفيذي بمصرف الجمهورية “نوري أبوفليجة” لصحيفة صدى الاقتصادية حول مستجدات هذا الأسبوع بخصوص توزيعات السيولة .

حيث قال: هناك خطة وُضعت تحت متابعة وإشراف السيد المحافظ فيما يخص توزيع النقدية وبحكم أن مؤسساتنا أكبر مؤسسة بنكية موجودة بليبيا فتحملت الجزء الأعظم في هذا الجانب .

وتابع: الواضح أن الاكتظاظ والازدحام بالبنك حكم انتهى بشكل نهائي بسبب توفر النقدية حتى في أوقات وجود المرتبات لم يعد هناك ازدحام وبإمكان الزبون السحب من حسابه ببساطة تامة .

وأفادنا أن هذا الأسبوع كان حجم السحوبات ما يقارب 500 مليون وتمكنا من توفير النقدية بالتعاون مع البنوك الخاصة ، وتم السحب منهم بحدود 250 مليون وزعت على جميع مناطق ليبيا .

وكشف عن تمكن البنك بتزويد بعض مدن الجنوب ضمنها الجفرة هون وودان والسوكنة بشحنة سيولة الأسبوع الماضي وقامو بفتح التوزيع والأن هناك شحنة جاهزة غداً ستصل إلى بنغازي ومن بنغازي إلى منطقة هون وودان والسوكنة، وستخفف العبئ عن المواطنين في تلك المنطقة .

وقال أن أوضاع السيولة بالمنطقة الجنوبية ممتازة جداً بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ونقوم بالسحب منه ويزودنا بالنقدية متى احتجنا وهناك تحسن ويوم عن يوم يكون أوضح .

وأفادنا أن سقف السحب بطرابلس في حدود 2000 دينار كحد أدنى ، والبعض من يمكنه البنك من سحب 5000 أي من لديه أي ظرف صحي أو ضعف اجتماعي يتم تزويده بالنقدية التي يحتاجها .

أما عن فرع الجمهورية بالمنطقة الشرقية ،تم دعم المنطقة بشحنتين 60 مليون ، و60 مليون وسقف السحب حُدد بألف دينار .

وفي ختام حديثه مع صدى الاقتصادية قال “أبوفليجة” نسعى لزيادة دفعة ثانية لتغطية احتياجات المواطنين بالعيد ومنحة الأبناء .

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