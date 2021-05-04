الوطنية للنفط تعلن استلامها مليار و350 دينار ليبي 

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء عن استلامها بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي مبلغا وقدره مليار و350 مليون دينار ليبي.

وأوضحت المؤسسة أنه تم توزيع مبلغ وقدره 350 مليون على شركتي الخليج وسرت ويجري إعداد توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتطلع إلى تسييل باقي ميزانياتها حتى تتمكن من تنفيذ خططها للمحافظة على الإنتاج واستدامته.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في أبريل الماضي حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وأضافت المؤسسة أن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن تفاقم المديونية أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.