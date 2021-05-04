صنع الله يجتمع مع شركة سوناطراك الجزائرية

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع الرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية “توفيق حاكار” وبحضور المدير التنفيذي لشركة سيبيكي وعدد من رؤساء شركات الخدمات النفطية بالجزائر.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك السعي لامكانية عودة سوناطراك للعمل في ليبيا، وذلك من خلال استكمال التزاماتها العقدية في منطقتي التعاقد 065 و 96/95 خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها بشكل مشجع، حيث تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر الاستكشافي الجيد لهذه القطع، بالإضافة لوضع اللمسات الاخيرة لاعداد خطط التطوير لوضعهما على الانتاج.

كما تم التطرق لبرامج التكوين المهني واعداد الكوادر الفنية في اللحام والتفتيش وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج وفي اقرب الاجال.

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