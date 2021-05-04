الجوف للتقنية النفطية تناقش النتائج التي تم الحصول عليها حول مادة البنتونايت

عقد رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي الدرسي اليوم الثلاثاء اجتماعاََ بالمبنى الإداري بقنفوده وعبر الدائرة المغلقة مع إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط وبحضور عدد من أعضاء لجنة الإدارة .

حيث دار الاجتماع حول مادة البنتونايت وأهم النتائج التي تم الحصول عليها والتأكيد على أن من أهم مهام الشركة هى الإستفادة من الموارد الطبيعة المتوفرة فى ليبيا وتأتي من ضمنها مادة البنتونايت.

كما قامت الشركة بتشكيل لجنة جديدة لإجراء دراسة حديثة على مادة أم الرزم وستباشر اللجنة أعمالها بعد إجازة عيد الفطر المبارك واستكمال الدراسة حول مادة البنتونايت وتزويد إدارة الإنتاج بالتقرير النهائي بالتعاون مع مركز بحوث النفط.

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