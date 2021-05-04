انطلاق الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية – الليبية في القاهرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية-الليبية المشتركة، والتي ستستمر إلى يوم غدًا الأربعاء بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الجانب المصري يترأسه مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عمرو محمود عباس.

وأضح أن الوفد الليبي يترأسه وكيل الشئون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة محمود خليفة التليسى، وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا محمد أبو بكر، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بكلا البلدين.

وحسب البيان، يتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين.

وأضاف أن من ضمن ما سيتم مناقشته موضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

وأشار البيان إلى أنه من الجانب المصري، أكد عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، مشدداً على أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قيام المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية، خليل المجعي، بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية، خلال الأيام الماضية؛ حيث عقدت عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري وبحضور مدراء عامين بالمصلحة.

ووفق بيان إدارة مطار معيتيقة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن المجعي أخبرهم في اتصال هاتفي، أن اللقاء، كان لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.

وأوضح المجعي أنه أقيم على هامش الزيارة لقاء وزير الطيران المصري، مفيدًا بأن وفدًا من السلطات المصرية سيقوم بزيارة تدقيق للمطارات الليبية خلال الأيام القادمة، يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيًا من مطاراتنا الدولية معيتيقة ومصراتة وبنينا.