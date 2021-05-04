وكيل وزارة النفط والغاز يلتقي رئيس مجلس الإدارة  المؤسسة الوطنية للنفط المكلف

طرابلس 04 مايو 2021 (وال)- اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، مع رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف السيد العماري محمد، وذلك في إطار الجهود التي تبذل للمحافظة على استمرار تدفق الإنتاج.

وتم استعراض الميزانيات التي تم تسييلها من طرف الحكومة، حيث استلمت المؤسسة الوطنية للنفط مليار و (350) مليون دينار ليبي.

وأكد السيد العماري قيام المؤسسة بتوزيع مبلغ وقدره (350) مليون دينار على شركتي الخليج وسرت، لما تعانيه هذه الشركات الوطنية والمملوكة بالكامل للدولة الليبية، من عسر مالي نتيجة شح الميزانيات، وجاري العمل على توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة للمؤسسة.

بدوره، أكد وكيل وزارة النفط والغاز على أنه في تواصل دوري ومستمر مع دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ومسؤولي مصرف ليبيا المركزي، في شأن أهمية تكتيف الجهود وبذل كل ما من شأنه أن يحافظ على قطاع النفط الوطني .

وفي هذا الصدد، أفاد السيد العبار قائلا: “تواصلت مع الحكومة التي أبلغتني بالتزامها القوي للحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل قوت الليبيين، وهي المؤسسة الوطنية للنفط” .

وأضاف العبار: “إن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتلبية احتياجاتها هي إجراءات فاعلة وناجعة، وعلى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة تكتيف ومواصلة الجهود للمحافظة على معدلات إنتاج منتظمة”.

وأضاف العبار: “عن نفسي وبصفتي فإنني ملتزم بالتعامل مع التحديات بروح المسؤولية، ومن خلال تنسيق عالٍ وفعّالٍ بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالشأن النفطي” . (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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