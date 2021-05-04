مصرف ليبيا المركزي .. منحة الزوجة والأبناء ستحال هذا الأسبوع

طرابلس 04 مايو 2021 (وال)- عقد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، وبحضور مديري المصارف التجارية، ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء، والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

تناول الاجتماع السبل الكفيلة والآليات التي تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السُبل، كما تم الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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